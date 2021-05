Traficante vendia remédio de cavalo como droga em Brasília

A polícia descobriu com um homem de cerca de 30 anos preso nesta quinta-feira em Brasília um anestésico usado para tratar de cavalos conhecido como ‘Key’. Se usado por humanos, causa anestesia, mas também alucinações severas

O ‘Key’, também chamado de ‘Keyla’, ‘Keta’, ‘Special K’ ou ‘Vitamina K’ é um medicamento à base de cloridrato de cetamina e muito usado como droga por frequentadores de festas de música eletrônica.

LEIA TAMBÉM:

Temperatura não passa dos 22ºC em São Paulo neste fim de semana

Pão de Açúcar e Extra oferecem mais de 100 vagas de emprego

O homem oi preso no momento em que fazia uma venda da droga e confessou que só naquela noite já havia comercializado cinco porções do produto, que em média custa R$ 50 cada.

Com ele, foram encontrados R$ 142, uma máquina de cartão de crédito, embalagens plásticas e dois frascos com o remédio. A droga apreendida no local foi avaliada em R$ 3 mil.

O traficante foi indiciado e pode pegar até 15 anos de cadeia. (Com informações do Metrópoles)