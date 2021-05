SP libera ‘xepa’ para todos os adultos com comorbidades

Antes restrita para as pessoas com comorbidades acima dos 55 anos, a “xepa” da vacina está agora liberada na capital para qualquer pessoa nesta condição com 18 anos de idade ou mais.

A mudança foi anunciada ontem pela prefeitura. “Xepa” é o nome popular para as doses da vacina contra a covid-19 que sobram nos frascos abertos e que são oferecidas para a população para não serem descartadas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para se candidatar a uma dose remanescente é preciso procurar a UBS mais próxima e fazer um cadastro. As unidades entram em contato com os inscritos sempre que houver disponibilidade da “xepa”, geralmente no fim da tarde.

As pessoas com comorbidades, como cardiopatias, hipertensão, diabetes e obesidade mórbida, devem comprovar a condição com exames, laudos ou receitas médicas no ato da vacinação.

Além deste grupo, a “xepa” também está disponível para os profissionais da saúde com mais de 18 anos.