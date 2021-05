São Paulo inaugura 8 mega postos de vacinação contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a abertura de oito mega postos de vacinação contra covid-18 na Capital, que estarão funcionando entre 8h e 17h.

De acordo com o secretário de saúde Edson Aparecido, a implementação dos postos foi feita para desobstruir as unidades de saúde da cidade neste período de intensa vacinação na campanha nacional contra covid-19.

“Cada vez mais o contingente dos grupos prioritários aumenta muito. Esses postos são pra que as pessoas possam vir a pé, serem vacinadas e, desta forma, não ter grandes aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde”, disse Aparecido.

Os Mega Postos farão aplicação apenas da primeira dose da vacina contra covid-19.

Veja o endereço dos postos Mega Postos:

SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva

FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40, Itaquera

UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

ALLIANZ PARK

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América

LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11, Chácara Seis de Outubro

Postos Drive-thru

São Paulo conta ainda com 25 unidades de atendimento drive-thru, 469 Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais de 80 AMA/UBS Integrada, três Centros de Saúde, 17 unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e mais de 100 postos volantes, entre supermercados, farmácias, praças, escolas, igrejas e UBS com drive-thru.

Clique aqui e veja a relação com todos os postos de vacinação em São Paulo.

Faixas de Vacinação

A partir desta quinta-feira, portadores de comorbidades com idade entre 50 e 54 anos anos e pessoas com deficiências permanentes já podem procurar os postos de saúde para se vacinarem.

Na próxima segunda-feira, as grávidas e puérperas acima de 18 anos com comorbidades também voltam a serem vacinas em todo o estado. A vacina desse público tinha sido interrompida atendendo solicitação da Anvisa, que registrou problemas com uma grávida com foi vacinada com a vacina AstraZeneca. Em São Paulo, essas mulheres serão vacinadas com vacinas da CoronaVac e da Pfizer.

A partir do dia 21 deste mês, a imunização será estendida para o grupo 45 a 49 anos com comorbidades e deficiências permanentes.