Polícia flagra cerca de 200 pessoas aglomeradas em bar na Zona Oeste de SP

A Polícia Civil flagrou na madrugada desta sexta-feira (dia 14) cerca de 200 pessoas aglomeradas em um bar e restaurante localizado na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Quatro pessoas foram autuadas.

A ação foi deflagrada pelo Garra, em apoio ao Comitê de Blitz, criado pelo Governo de São Paulo.

Com ajuda da Vigilância Sanitária e do Procon, as equipes foram até o bar e se depararam com o grupo de se aglomerava. Mais da metade das pessoas não usavam máscaras de proteção individual.

O organizador do evento e outros três funcionários do estabelecimento foram identificados e conduzidos à sede do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Eles foram autuados por infração de medida sanitária.

Os demais frequentadores foram dispensados para evitar maior risco de disseminação do coronavírus. Um aparelho de DVR, duas mesas de som e 18 máquinas de cartão foram recolhidos para análise.