Pão de Açúcar e Extra oferecem mais de 100 vagas de emprego

O Multivarejo, que reúne as redes Pão de Açúcar e Extra, está com 105 vagas de emprego abertas para diferentes áreas.

As oportunidades são para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Tocantins e Goiás.

As oportunidades disponíveis são as seguintes: aprendiz da área administrativa, vendedor de loja, vendedor, açougueiro, encarregado de açougue, operador de caixa, peixeiro, técnico de manutenção, nutricionista, assistente administrativo, ajudante de açougueiro, confeiteiro, padeiro, agente de prevenção de perdas, frentista, gerente de loja, supervisor de vendas de loja, auxiliar de manutenção, empacotador e bombeiro civil.

Para verificar os requisitos de cada vaga, bem como realizar a inscrição, acesse este link. Boa sorte!

Mais vagas

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco está com cerca de 80 vagas de emprego abertas em São Paulo. As oportunidades são para os cargos de agente comercial, agente de negócios caixa e estágio (para quem está nos cursos de Administração, Ciências Contábeis ou Economia).

Para as vagas efetivas é necessário possuir a certificação CPA 10 ou CPA 20 da Anbima e Ensino Superior completo ou cursando nas áreas de Exatas ou Humanas.

Os candidatos devem se inscrever pelo site.

Há outras vagas disponíveis em todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever no mesmo link.

Enext

A Enext abriu 15 vagas de emprego para profissionais especializados em Front-End Pleno/Sênior, Gerente de Projetos Sênior, Estagiário de R&S, Front-end VTEX – Especialista, Designer Pleno, Analista de CRM, entre outros.

Os interessados devem se candidatar neste link. Quem tem alguma experiência no mercado digital e e-commerce terá preferência no processo seletivo.

SAE Digital

O SAE Digital está com 10 vagas para Consultor de Vendas de Soluções Educacionais, Inside Sales, Analista de Satisfação do Cliente e Analista de Dados/Sucesso do Cliente.

O trabalho é 100% remoto durante o período de pandemia.

Para participar se inscreva neste link.

SAS

O SAS está com vagas abertas para atuação em tecnologia, com prioridade para pessoas com deficiência. O trabalho será remoto durante o período de pandemia, com possibilidade de atuação presencial nos escritórios da companhia em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Entre as vagas disponíveis estão Engenheiro de Sistemas de Informação, Consultor Técnico especializado em antifraude, Arquiteto de Soluções, Gerente de Projetos e Executivo de Contas.

As vagas podem ser consultadas no link, onde também é possível se inscrever.

Prepare um bom currículo

Pixabay

Para chamar a atenção dos recrutadores, invista em um currículo bem elaborado. Veja abaixo a estrutura ideal, segundo especialistas em Recursos Humanos:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.