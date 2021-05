Morte de idosos tem queda após vacinação em SP

A prevalência de idosos com mais de 80 anos mortos pela covid-19 caiu na cidade de São Paulo na comparação entre a primeira onda da pandemia, no ano passado, e a segunda onda, já neste ano e que coincidiu com o início da vacinação.

Dados apresentados ontem pela prefeitura mostram que houve queda tanto no número de casos confirmados como no de óbitos nesta faixa etária, mas que a redução no índice de mortes foi mais expressiva.

As pessoas com mais de 80 anos representavam, entre abril e julho do ano passado, 29,8% de todos os mortos pela covid-19 na capital. Neste ano, de janeiro até abril, o mesmo grupo reuniu 19,7% dos óbitos, o que demonstra uma queda de 33,6%.

Já o número de casos confirmados entre as pessoas com mais de 80 anos passou de 14%, na primeira onda da pandemia, para 10,6%, nesta segunda onda, o que dá uma redução de 23,9%.

Os dados ainda são preliminares e estão sendo aprofundados em uma pesquisa científica liderada pelo infectologista e pesquisador da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Júlio Croda.

Ainda assim, segundo o secretário da Saúde, Edson Aparecido, os números já são suficientes para revelar o impacto positivo da vacinação, uma vez que os idosos com mais de 80 anos estavam entre os primeiros a serem imunizados.

“Seguramente, nós vamos comprovar a eficácia e a eficiência da vacinação nestes grupos, que estão também entre os que menos circularam e menos tiveram contatos. Portanto, conseguiram se proteger mais nessa fase da pandemia”, afirmou Aparecido, lembrando que a segunda onda acometeu mais os jovens adultos.

1 em cada 3 paulistanos já teve contato com o vírus

Inquérito sorológico divulgado ontem pela Prefeitura de São Paulo mostrou que um terço dos adultos que moram na capital já teve contato com o novo coronavírus.

A estimativa da prevalência da covid-19 no município é baseada em um estudo por amostragem que realizou testes em 1,5 mil pessoas de todas as regiões.

Segundo o levantamento, 33,5% dos paulistanos com mais de 18 anos já foram contaminados pelo novo coronavírus. Esse é o maior índice já registrado pelos inquéritos sorológicos desde o início da série.

O último levantamento, de fevereiro deste ano, havia apontado prevalência de 25% para covid-19. Já o primeiro inquérito, de junho do ano passado, indicava que 9,5% da população adulta já teria se contaminado. “Ainda estamos em um momento da pandemia que não pode haver descuidos. Por isso, sempre reforçamos as medidas de proteção, que seguem sendo essenciais”, disse o secretário Aparecido.

Gestantes vão receber dose da Pfizer, diz prefeitura

A vacinação na capital das gestantes e puérperas (que deram à luz nos últimos 45 dias) será realizada com doses da Pfizer. A prefeitura disse ter reservado 24 mil unidades para estas mulheres, que começarão a ser imunizadas na segunda-feira.

Só serão vacinadas as grávidas e mães de recém-nascidos que tiverem mais de 18 anos e alguma comorbidade. A vacinação deveria ter começado nesta semana, mas foi suspensa depois que o Ministério da Saúde vetou a aplicação de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca neste grupo.

As autoridades sanitárias investigam a possibilidade desse imunizante provocar reações adversas após a morte de uma gestante de 35 anos no Rio de Janeiro.

A prefeitura afirmou que optou por usar a Pfizer porque está guardando a CoronaVac para as segundas doses de outros grupos.