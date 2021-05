Governo recusou 6 propostas antes de acordo, diz Pfizer

O Brasil poderia contar com 18,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer já no mês que vem, mas o governo federal recusou ou ignorou seis propostas da farmacêutica entre 2020 e 2021, antes de fechar o acordo de compra de 100 milhões de unidades em março.

A afirmação é do gerente-geral na América Latina da empresa, Carlos Murillo, que prestou depoimento ontem na CPI da Covid-19, que investiga ações e possíveis omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia do novo coronavírus.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ao ser questionado pelos senadores que formam o colegiado, Murillo disse que as tratativas com o governo brasileiro tiveram início em maio do ano passado, dois meses depois de a covid-19 começar a assolar o país. Ainda de acordo com o depoimento do executivo da Pfizer, as três primeiras propostas chegaram às mãos do Ministério da Saúde em agosto de 2020. Outras duas ofertas foram feitas em novembro. A última antes do contrato ser assinado ocorreu em fevereiro deste ano.

A terceira proposta, de 26 de agosto, era a mais vantajosa para o governo brasileiro. O cronograma de entregas, segundo Murillo, garantia a chegada de 1,5 milhão de doses ainda em 2020, com mais 3 milhões no 1º trimestre de 2021 e 14 milhões no 2º trimestre. Ou seja, caso o governo tivesse aceitado a oferta, o Brasil contaria com 18,5 milhões de unidades da vacina da Pfizer até o mês que vem.

Juntas, as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles do Brasil, possuem 19 milhões de habitantes.

O contrato com a farmacêutica só foi fechado em março deste ano, quando o Congresso aprovou lei para cobertura dos riscos relativos à utilização de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, a cláusula do contrato em que a empresa não se responsabilizaria por qualquer efeito adverso era o entrave para a compra.

Em defesa da Pfizer, Murillo afirmou que o Brasil foi o único país a questionar a condição. A empresa negociava, na época, com cerca de 110 nações pelo mundo.

Até o momento, o país recebeu pouco mais de 2 milhões de doses do imunizante referentes ao contrato assinado em março. Murillo também confirmou que o Ministério da Saúde e a Pfizer estão próximos de fechar outro acordo para mais 100 milhões de unidades, que serão entregues no próximo semestre.