Diferença salarial cai, mas elas ainda ganham menos

A desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho persiste, mas a diferença já está menor do que antes.

Um balanço da VAGAS.com, empresa de recrutamento e seleção, aponta que as mulheres obtiveram um aumento médio de 18% na sua remuneração entre 2019 e abril deste ano, comparado com dados do portal entre 1998 e 2018. O reajuste é o dobro do observado entre homens, de 9%.

O avanço fez diminuir a distância entre o salário dos dois gêneros. De R$ 4.070, eles passaram a ganhar em média R$ 4.422. Já elas foram de R$ 3.232 para R$ 3.814. Com isso, a diferença, que entre 1998 e 2018 era de 21%, agora é de 14%.

“Há um longo caminho a ser percorrido para que essa distância diminua ainda mais. É uma conquista, mas temos de continuar lutando por mais equidade salarial”, afirma o especialista em Diversidade e Inclusão na VAGAS.com, Renan Batistela.

O estudo aponta que, entre os motivos para a melhor remuneração das mulheres está a maior procura por cursos de graduação, pós-graduação e profissionalizantes. Com isso, subiu também presença delas em cargos de gerência (de 45% para 49%) e direção (43% para 46%).