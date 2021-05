Confira o sorteio da Lotofácil desta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (dia 14) o concurso 2230 da Lotofácil. O prêmio principal está estimado em R$ 4 milhões.

Confira as 15 dezenas:

03 – 04 – 06 – 08 – 09

10 – 11 – 13 – 14 – 15

17 – 18 – 19 – 20 – 24

Na última quinta-feira (dia 13), somente um apostador de Manaus (AM) marcou todas as dezenas da Lotofácil e levou para casa R$ 1.098.450,21.

Outras 268 pessoas “bateram na trave”. Elas fizeram 14 pontos e cada uma ganhou R$ 1.227,71.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 9.172 apostadores que acertaram apenas 13 números.

Confira a Lotofácil de ontem aqui.

Quina

A Quina, concurso 5564, pode pagar R$ 1,5 milhão ao feliz apostador que adivinhar as cinco dezenas abaixo.

Veja a sequência da sorte:

37 – 52 – 59 – 72 – 79

Embora ninguém tenha levado o prêmio da Quina de ontem, 45 jogadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 8.277,46.

Outros 3.388 pessoas acertaram apenas três dezenas e, por isso, receberam R$ 165,32.

Os números da Quina foram 21, 27, 42, 57, 71.

Lotomania

Sexta-feira também é dia de Lotomania. O concurso 2178 pode deixar alguém R$ 1,6 milhão mais rico.

Confira o sorteio:

02 – 15 – 20 – 23 – 30

34 – 39 – 40 – 54 – 56

62 – 75 – 81 – 83 – 86

87 – 89 – 90 – 91 – 95

Na última terça-feira (dia 11), ninguém acertou as 20 dezenas e o prêmio acumulou.

Cinco apostadores fizeram 19 acertos e levaram a quantia de R$ 47.385,47.

Já quem adivinhou 18 pontos recebeu R$ 2.793,96.

Relembre os números do sorteio passado.

Super Sete

Mais cedo, a Caixa Econômica Federal sorteou a Super Sete, concurso 91.

Veja os números que saíram em ordem:

0 – 4 – 9 – 5 – 1 -7 – 9

Ninguém fez os sete acertos. Assim, o prêmio acumulou em R$ 800 mil para segunda-feira que vem (dia 17).

Quatro pessoas, porém, fizeram seis acertos e receberam nada mais nada menos do que R$ 7.652,31.

Outras 70 apostas marcaram cinco pontos. Cada uma delas levou para casa R$ 624,67.

Você sabe como funcionam os sorteios?

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, sexta-feira (dia 15), correm os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

E por falar em Mega-Sena…

Ninguém acertou na última quarta-feira (dia 12) o concurso 2371 da Mega-Sena, loteria mais concorrida e famosa do país. Com isso, o valor acumulado saltou para R$ 33 milhões no sorteio de amanhã.

Entre os milhares de apostadores, 53 acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Eles não ficaram milionários, mas pelo menos levaram R$ 56.726,39.

Outras 3.480 apostas acertaram quatro números e receberam prêmios individuais de R$ 1.234,19.

Os números sorteados foram 04 – 15 – 30 – 36 – 39 – 48.