Bruno Covas piora e quadro é irreversível, diz boletim médico

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), apresentou piora na tarde desta sexta-feira (dia 14), foi sedado e seu quadro de saúde agora é irreversível. A informação foi divulgada pelo hospital Sírio Libanês

Covas está internado desde o dia 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, no Centro de São Paulo, para tratamento do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Na última segunda-feira (dia 10), Covas havia iniciado uma nova etapa de tratamento, com imunoterapia e terapia-alvo. Na semana passada, chegou a passar por sessões de radioterapia para ajudar a conter um sangramento na cárdia.

Com o afastamento do cargo para cuidar da saúde, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a Prefeitura de São Paulo no último dia 4.

Evolução da doença

Covas descobriu a doença em outubro de 2019 e se submeteu a sessões de quimioterapia ao longo de quatro meses.

O tumor chegou a diminuir em 2020, mas novos pontos surgiram no fígado em fevereiro deste ano. Dois meses depois, o câncer atingiu os ossos.

Leia boletim desta sexta-feira na íntegra

O Prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica.

Neste momento, encontra-se no quarto acompanhado de seus familiares.

Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.