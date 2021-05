Vídeo: segurança repreende mulher que estava de biquíni em orla de lago no DF

Uma mulher foi repreendida por um segurança ao andar de bicicleta vestindo um short e a parte de cima do biquíni no Pontão do Lago Sul, orla do Lago Paranoá, em Brasília, no Distrito Federal. O fato aconteceu na última sexta-feira (dia 7) e ganhou repercussão ao longo daesta semana.

A servidora pública Patrícia Nogueira pedalava quando o segurança a abordou e pediu que vestisse a camiseta. Ela, então, começou a gravar a conversa. No momento, um homem sem camisa passou pelo guarda e a servidora não perdeu tempo. “Eu não posso de short e a parte de cima do biquíni, mas homem sem camisa pode, é isso?”, questionou.

O segurança afirmou que “mulher de biquíni não pode”, mas que homem sem camisa “não tem problema”, desde que não esteja com traje de banho.

O espaço público não tem regras específicas que proíbam o traje. A administração do Pontão do Lago Sul disse não compactuar com o incidente e reforçou que repudia todo tipo de discriminação. O vigilante foi advertido.

