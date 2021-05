Vacinação de grávidas será retomada em SP

Interrompida nesta semana, a vacinação contra a covid-19 para gestantes e puérperas adultas e que tenham alguma comorbidade será retomada em todo o estado de São Paulo na próxima segunda-feira.

A imunização das grávidas deveria ter sido iniciada anteontem, mas foi paralisada de forma emergencial no mesmo dia, depois que o Ministério da Saúde pediu aos estados que não aplicassem nelas a vacina de Oxford/AstraZeneca. Ontem, a suspensão também foi determinada para as puérperas – mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias.

A decisão foi tomada depois que uma gestante de

35 anos morreu no Rio de Janeiro, vítima de AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico. Como ela tomou a vacina da AstraZeneca, que no Brasil é produzida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), o ministério decidiu suspender o seu uso para esse público até que seja concluída a investigação que apura se a dose está relacionada ao óbito.

Em São Paulo, o governo havia retirado as grávidas e puérperas do calendário, mas agora fará a retomada da vacinação com a chegada de mais doses da CoronaVac, fabricada pela Instituto Butantan (leia mais na página 08). Na capital, a prefeitura também poderá usar o imunizante da Pfizer – que só está disponível na cidade.

Segundo a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula, o governo espera vacinar cerca de 100 mil gestantes e puérperas com comorbidades no estado.

Os eventos adversos associados ao uso das doses contra a covid-19 têm sido raros até aqui. Segundo o Ministério da Saúde, até terça-feira, 22,3 mil gestantes haviam se vacinado no Brasil (com CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer) e só 408 relataram efeitos colaterais – sendo 11 considerados graves.

Para a coordenadora do PNI (Programa Nacional de Imunizações), Francieli Fantinato, o risco de uma gestante morrer de covid-19 é muito maior do que qualquer risco da vacina.

Tira-dúvidas para futuras mamães – O que especialistas já sabem sobre a gravidez na pandemia

A covid-19 traz um risco maior às gestantes?

Sim. Estudo da UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) aponta que gestantes tem mais receptores que funcionam como portal de entrada do vírus. O risco é maior àquelas que também possuem problemas de saúde como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade.

A vacina é segura para as grávidas?

Os testes de eficácia e efeitos colaterais de vacinas não incluíram gestantes, mas as tecnologias em torno do imunizante contra a covid-19 são as mesmas de outras doses consideradas seguras.

Os anticorpos passam da mãe para o bebê?

Depende. Os primeiros anticorpos que o corpo produz são os chamados IgM, que não conseguem ultrapassar a placenta. Depois, são produzidos os IgG, que podem levar a uma imunização passiva, quando a criança nasce já com carga de anticorpos que a protege, herdada da mãe.

Adiar ou não a gravidez?

A decisão de engravidar tem que ser da mulher. A pandemia deve ser levada em consideração, mas em um contexto mais amplo. Muitas estão no limite da idade biológica para ter filhos e podem ter dificuldades para engravidar depois. Por isso, é importante passar com um obstetra para avaliar os riscos.

Como as grávidas podem se proteger da contaminação?

É preciso estarem atentas à vacinação e manter todos os cuidados básicos para prevenção da doença, como o isolamento social e práticas de higiene. Além disso, é extremamente importante manter a assistência pré-natal e o calendário de vacinação atualizado.

Quais os riscos de não manter a assistência pré-natal?

Em São Paulo, um estudo do OOBr (Observatório Obstétrico Brasileiro) apontou um aumento na mortalidade materna e fetal na pandemia, uma vez que muitas mulheres deixaram de procurar atendimento médico e não foram internadas a tempo.