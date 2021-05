Só 25% do público-alvo tomou vacina contra gripe

Iniciada há um mês, a campanha de vacinação contra a gripe não conseguiu alcançar até aqui nem 25% do público-alvo inicial, formado por crianças, gestantes, mulheres em pós-parto e profissionais da saúde. Na média, na Região Metropolitana de São Paulo, apenas uma em cada quatro pessoas que fazem parte destes grupos tomou a dose contra a influenza.

Por categoria, o pior desempenho é o dos profissionais da saúde. Dos 151,1 mil que são esperados, apenas 19,6% tomou a vacina. Entre as gestantes, a cobertura é de 23,6% e, nas puérperas (que deram à luz há menos de 45 dias), está em 24,7%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O único grupo que está acima da média é o das crianças de seis meses a menores de seis anos, com cobertura de 29,4%. A meta é atingir 90%.

“A vacinação contra a gripe é essencial e precisa ser valorizada e buscada por todos estes grupos”, afirmou a diretora de imunização da secretaria da Saúde do estado, Núbia Araújo, reforçando a importância da proteção antes da chegada do inverno, no mês que vem.

A imunização contra a gripe ocorre todos os anos e ganhou ainda mais importância agora durante a pandemia. Além de proteger contra o vírus da influenza, a vacinação em massa pode reduzir a incidência de casos graves de gripe, o que é um alívio para os hospitais, que já estão saturados pelos atendimentos de covid-19.

Quem já tomou a vacina contra a covid-19 pode também tomar a dose contra a gripe, desde que respeite o intervalo de pelo menos duas semanas entre as aplicações.

Além destes públicos prioritários, que seguem sendo imunizados, os idosos e os professores começaram anteontem a receber as doses contra a gripe, na abertura da segunda etapa da campanha nacional. Na capital, a vacinação está sendo realizada em postos montados nas escolas.

Índice de doses aplicadas até aqui na Grande São Paulo é baixo

Crianças

Público: 475,5 mil pessoas

Cobertura: 29,4%

Gestantes

Público: 51,6 mil pessoas

Cobertura: 23,6%

Trabalhadores da saúde

Público: 151,1 mil pessoas

Cobertura: 19,6%

Puérperas

Público: 8,8 mil pessoas

Cobertura: 24,7%