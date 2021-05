Sem prazo para insumos, CoronaVac será paralisada

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou na quarta-feira (12) que não há mais previsão de liberação do governo chinês para o envio de insumos para a fabricação da CoronaVac. O prazo de autorização da China era hoje, mas agora não há perspectiva de aprovação e recebimento da matéria-prima. De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a produção nacional da principal vacina utilizada no país será paralisada no sábado por causa da atual escassez do IFA (ingrediente farmacêutico ativo).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Covas e Doria participaram ontem da distribuição de 1 milhão de doses da CoronaVac ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), que agora serão direcionadas aos estados. Com isso, o Butantan finalizou a entrega de 46 milhões de unidades referentes ao primeiro contrato com o Ministério da Saúde.

Amanhã, um novo lote com 1 milhão de doses será enviado à pasta. O novo carregamento já faz parte do segundo acordo entre Ministério da Saúde e Butantan, de fornecimento de 54 milhões de unidades. Depois, não há mais previsão de entrega. Todas as doses recentemente enviadas ao PNI foram fabricadas com insumos recebidos da China em abril.

“No final da última semana, havia a perspectiva de autorização da exportação até o dia 13 (hoje). Na reunião que fizemos com o representante da Sinovac (fabricante do insumo), tivemos a informação que essa previsão não vai se cumprir. Agora não temos data para a chegada dos insumos”, afirmou Dimas Covas.

“A situação é muito grave porque podemos ficar sem vacina. A CoronaVac atendeu cerca de 70% dos vacinados no Brasil até o momento. Mas, agora, são 10 mil litros de insumos parados na China, infelizmente por conta dos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então depois de sexta, no sábado, a produção será paralisada completamente”, afirmou João Doria em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes.