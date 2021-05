Saiu a Lotofácil; confira esta e outras loterias da noite

A Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 15 dezenas do concurso 2229 sorteadas na noite desta quinta-feira (dia 13).

Veja aqui:

01 – 02 – 03 – 04 – 07

08 – 09 – 10 – 14 – 17

19 – 20 – 23 – 24 – 25

Dois apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil de ontem – um de Chapecó (SC) e outra aposta feita pelo canal eletrônico. Cada um deles levou para casa R$ 1.851.143,62.

Neste sorteio, 350 apostadores fizeram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.344,03.

Já na faixa dos treze pontos foram 11.771 apostas e na de 12, 154.202 apostas. Todas receberam prêmios individuais de R$ 25 (para 13 acertos) e R$ 10 (para 12).

Confira o sorteio de ontem aqui.

Quina

A Quina, concurso 5563, pode pagar R$ 700 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas da noite.

Confira:

21 – 27 – 42 – 57 – 71

Na última quarta-feira (12), um apostador de Anápolis, em Goiás, foi o único ganhador do prêmio principal da Quina, no valor de R$ 743.725,46.

Cento e dezessete apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e receberam R$ 3.450,74 cada um.

Na faixa das três dezenas, 5.525 apostadores ganharam, cada um, R$ 109,88.

Os números sorteados na quarta-feira foram 11, 13, 31, 51, 69.

Dupla Sena

Reprodução

A Dupla Sena, por sua vez, sorteou prêmio estimado no valor de R$ 1,8 milhão. O concurso é o 2222.

Veja os resultados:

1º sorteio: 05 – 13 – 28 – 32 – 43 – 47

2º sorteio: 04 – 20 – 28 – 29 – 32 – 36

Na terça-feira passada (dia 11), ninguém acertou os seis números de ambos os sorteios.

Contudo, no primeiro sorteio 14 pessoas fizeram 5 acertos e levaram R$ 3.709,90 enquanto 472 apostas ganharam R$ 125,75 por terem acertado quatro dezenas.

Já no segundo sorteio, a Dupla Sena pagou R$ 7.790,79 a seis pessoas que marcaram cinco pontos e R$ 112,63 a 527 jogadores que marcaram quatro.

Mega-Sena

Ninguém acertou ontem Mega-Sena, loteria mais concorrida e famosa do país. Com isso, o valor acumulado saltou para R$ 33 milhões no sorteio do próximo sábado (dia 15).

Entre os milhares de apostadores, 53 acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Eles não ficaram milionários, mas pelo menos levaram R$ 56.726,39.

Outras 3.480 apostas acertaram quatro números e receberam prêmios individuais de R$ 1.234,19.

Os números sorteados foram 04 – 15 – 30 – 36 – 39 – 48.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, sexta-feira (dia 13), correm os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online.