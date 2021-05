Prefeitura de SP pede comprovação de pelo menos 3 remédios a hipertensos na hora da vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de São Paulo orientou as unidades de saúde a solicitar a comprovação de uso de três ou mais remédios anti-hipertensivos de diferentes classes àqueles que estão indo se vacinar contra a covid-19 alegando sofrer de pressão alta.

A necessidade desta comprovação específica, porém, não consta nos documentos de divulgação para o público final.

O site VacinaJá, do governo do Estado, diz apenas que para receber a vacina “qualquer pessoa com comorbidade e que integre os grupos anunciados deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica”.

Outra exigência da Prefeitura é que os documentos comprobatórios tenham o CRM do médico responsável e que tenham sido emitidos há menos de dois anos.

Questionado, o Paço afirmou que, por conta da complexidade da avaliação do grupo, nos casos de dificuldades do paciente para a descrição da comorbidade, deve se proceder com a vacinação considerando um dos comprovantes de condição de risco – exames, receitas, relatório médico, prescrição médica. Deve haver o registro do médico com data de emissão máxima de dois anos.

Vacinação para pessoas com comorbidades

Começa na última quarta-feira (dia 12) a imunização contra covid-19 de grupos de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos nos postos de saúde de São Paulo, um público estimado em 900 mil pessoas.

O governo do estado também anunciou para esta sexta-feira o início da vacinação para o grupo de pessoas com comorbidades e deficiência permanente entre 50 a 54 anos

Confira lista completa de comorbidades:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática