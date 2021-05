Poderosa tempestade magnética faz com que aurora boreal fosse vista nos EUA e Europa

Uma imensa tempestade geomagnética fez com que as luzes da aurora boreal vistas somente no extremo norte do planeta fossem avistadas também no Canadá, norte dos Estados Unidos, partes da Europa e do Reino Unido.

O Centro de Previsão do Clima Espacial do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos classificou a tempestade com de nível 3, em uma escala que vai de 1 a 5.

A previsão inicial dos especialistas era de uma tempestade nível 1, o que impediria qualquer avistamento de luzes no Canadá ou mesmo no Alasca. Uma tempestade de nível 3 como a desta quarta-feira ocorre em média somente em 130 dias por ciclo solar de 11 anos.

As auroras boreais vem da energia dispensada pelo sol no espaço, com partículas de alta energia interagindo com o campo magnético da Terra, também conhecida como magnetosfera.

This was the first #G3 solar storm in 2 years following a M class flare on the Sun a couple of days ago. Not often do we get all the stars light up (excuse the pun), new moon, darkness when the CME arrives, & clear skies. It was 1°C at midnight but absolutely worth it. pic.twitter.com/jhJs4ywVsa — Paul Le Comte 🍂 (@five15design) May 13, 2021

O campo magnético da Terra transforma a energia potencialmente perigosa das partículas energizadas do sol em uma cortina de luz de vários tons, que conhecemos como aurora boreal.

Geomagnetic Storm in progress! A CME from a filament eruption has impacted Earth-space today, with likely Minor to Strong geomagnetic storms continuing this afternoon and evening. Aurora sightings are possible in the north of the UK tonight where skies are clear. pic.twitter.com/9tnilufM8I — Met Office Space (@MetOfficeSpace) May 12, 2021

Quanto mais intensa é a emissão de particular, mais longe dos polos essas luzes podem ser vistas. (Com informações do Washington Post)