PepsiCo abre vagas de emprego e estágio em vários Estados; confira

A PepsiCo está com vagas de emprego abertas pelo país. São mais de 67 oportunidades para candidatos de nível médio e técnico.

As oportunidades são para São Paulo, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Amapá, Pernambuco, Goiás e Espírito Santo.

Os candidatos serão selecionados para trabalhar nas áreas administrativa, de vendas ou operacional.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

Técnico Qualidade;

Técnico Eletromecânico;

Vendedor;

Promotor de Vendas;

Auxiliar de Logística;

Auxiliar de Produção;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Assistente Administrativo;

Analista de Planejamento;

Analista de Inteligência de Mercado Pleno;

Gerente de Vendas.

Se interessou? Consulto os requisitos de cada uma das vagas no site de Carreiras da PepsiCo. Por lá também é possível realizar a candidatura.

A empresa PepsiCo é dona de marcas como Quaker, Toddy, Toddynho, Ruffles, Doritos e Cheetos.

Estágio

A PepsiCo também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021, que inclui vagas para as áreas de Marketing, Vendas, Operações, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

As posições são para oito localidades do país: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Fortaleza (CE), Feira de Santana (BA), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa tem como compromisso a contratação de 50% de mulheres e pessoas negras nesta edição do programa.

O candidato precisa estar com a graduação prevista entre julho 2022 e julho de 2023. A PepsiCo também flexibiliza a exigência de inglês e de cursos específicos, já que o candidato pode escolher a carreira que irá pleitear, independentemente de sua área de formação.

Confira os benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Convênio Farmácia

Horário flexível;

Day off (dia do aniversário);

Gympass;

Clube de descontos;

Seguro de Vida;

Auxílio Funeral.

O programa é constituído por quatro etapas de seleção: inscrição; testes on-line Gameficados (perguntas objetivas de conhecimentos gerais); PepHire (teste para avaliar à personalidade e o pensamento crítico); e Talk Show: dinâmicas e entrevistas on-line, individuais e em grupo, com os líderes e gestores da empresa.

Interessados podem se inscrever no site até o dia 7 de junho.

Mais vagas

Crédito: John Schnobrich / Unsplash

A Recovery está com 18 vagas abertas, incluindo duas de estágio. As oportunidades são para Gerente de Marketing; Coordenador de Sistemas; Engenheiro de Dados SR; Especialista de Conteúdo; Especialista de Políticas; Especialista de Inteligência de Mercado; Especialista de Infraestrutura; dois Especialistas de Pricing; Copywriting Sr; Associate Product Manager; Analista de Growth – CRM Digital Sr; Growth Sr; Analista de Infraestrutura Sr; três Analistas de Desenvolvimento Sr; Analista de Desenvolvimento Jr; Estagiário Jurídico e Estagiário em cobrança.

A empresa oferece participação nos lucros ou resultados, assistência médica e odontológica, programa de incentivo à educação, auxílio academia, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, seguro de vida, vale refeição e vale transporte e auxílio creche para as mães. Outro diferencial da empresa é a short friday (toda sexta-feira o expediente termina às 16h).

O modelo de trabalho é o home office. Quando o cenário de pandemia estiver controlado, os funcionários terão a opção de trabalhar no escritório apenas no dia que quiserem.

As inscrições para podem ser feitas pelo site.

Já a Omni está com 110 vagas de emprego abertas, sendo 57 na área de administração e negócios e 54 em tecnologia.

O Grupo Omni engloba banco, financeira, startups e o Omni Lab (laboratório de inovação da companhia). Ela oferece como benefícios horário flexível, trabalho 100% remoto, bônus atrelado à performance da empresa, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, auxílio creche, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte ou fretado intermunicipal, vale cultura e day off no dia do aniversário.

Para se candidatar, cadastre seu currículo aqui para vagas de Tecnologia e aqui para vagas Administrativas e de Negócios.