Ninguém levou a Mega-Sena milionária

O sorteio desta quarta-feira não facilitou para os apostadores da Mega-Sena e uma sequência de números mais difícil garantiu que ninguém levasse o prêmio principal. Com isso, o valor acumulado saltou para R$ 33 milhões no sorteio do próximo sábado.

E não foi por falta de apostas que a Mega-Sena acumulou. Entre os milhares de apostadores, 53 tiveram a felicidade, ou infelicidade, de acertar seis das sete dezenas sorteadas. Eles não ficaram milionários, mas pelo menos levaram para casa R$ 56.726,39.

Nessa corrida que valia um caminhão de dinheiro, 3.480 apostas acertaram 4 números e receberam prêmios individuais de R$ 1.234,19.

Os números sorteados foram 04 – 15 – 30 – 36 – 39 – 48.

Para o jogo de sábado, as apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica. A aposta simples custa R$ 4,50.

Se preferir, o apostador pode fazer sua aposta pelo canal Loterias Online, da Caixa, desde que seja maior de 18 anos.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.