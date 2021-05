Mais uma festa clandestina: polícia flagra mais de 50 pessoas aglomeradas na Zona Norte de São Paulo

A Polícia Civil flagrou mais de 50 pessoas aglomeradas em uma festa clandestina na noite da última quarta-feira (dia 12), em um bar no bairro Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. Cinco pessoas foram detidas e autuadas em flagrante, incluindo os proprietários do estabelecimento.

Os trabalhos foram realizados pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) em apoio ao comitê de “blitz”, criado pelo Governo de São Paulo.

As equipes receberam uma denúncia sobre aglomeração em uma festa e foram até local. Dentro do bar, os agentes encontraram diversas pessoas consumindo bebidas alcóolicas, desrespeitando o distanciamento social e sem máscaras de proteção.

Profissionais da Vigilância Sanitária e Procon apoiaram os trabalhos. Todos os presentes na festa foram qualificados e a maioria das pessoas liberada para evitar aglomeração.

Foram apreendidos equipamentos de som e musicais, além de um notebook e quatro máquinas de cartões.