Ewan McGregor confirma que a série ‘Obi-Wan Kenobi’ iniciou sua fase de gravações

Embora tendo tido o início das gravações adiado por conta da pandemia, elenco de ‘Obi-Wan Kenobi’ está em Los Angeles rodando a próxima série do Universo Star Wars que será distribuída pelo Disney Plus.

Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, da emissora estadunidense ABC, o ator Ewan McGregor confirmou que a série ‘Obi-Wan Kenobi’ está em fase de gravações. Ele disse que, embora tenham sido previstas para iniciar em janeiro, por conta da pandemia da Covid-19 precisou ser adiada, mas confirmou que as gravações já estão acontecendo em Los Angeles.

“Devo dizer que estou me divertindo muito. Existem um ótimo roteiro e pessoas maravilhosas com quem trabalhar, e isso é ótimo. Estou me divertindo”, disse o ator. Assista à entrevista na íntegra abaixo.

A série ‘Obi-Wan Kenobi’ prevê o retorno de Ewan McGregor ao universo de ‘Star Wars’, repetindo o seu papel icônico como o mestre Jedi de Luke Skywalker. Ele interpretou Obi-Wan na trilogia de pré-sequência de George Lucas: ‘Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma’ (1999); ‘Star Wars Episódio 2: Ataque dos Clones’ (2002); e ‘Star Wars Episódio 3: A Vingança dos Sith’ (2005).

O que sabemos até agora

A última notícia que tivemos sobre a nova série do universo de ‘Star Wars’ foi dada a partir de um tweet da conta do Disney Plus, publicado no dia 29 de março, e anunciando os atores do elenco.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh — Disney+ (@disneyplus) March 29, 2021

Acompanhando Ewan McGregor, teremos o ator Hayden Christensen assumindo mais uma vez o papel de Darth Vader. O roteiro da trama deve se passar oito anos após os eventos de ‘Star Wars Episódio 3: A Vingança dos Sith’, onde vimos Obi-Wan entregando o bebê Luke Skywalker aos seus tios Owen Lars e Beru Whitesun Lars, no planeta Tatooine.

‘Obi-Wan Kenobi’ será dirigida por Deborah Chow a partir de um roteiro escrito por Joby Harold. Chow, Harold e McGregor servirão como produtores executivos ao lado de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (‘The Queen’) e John Swartz (‘Rogue One: A Star Wars Story’). Jason McGatlin, vice-presidente executivo de produção da Lucasfilm, atuará como coprodutor.

Em 2017 o diretor Stephen Daldry estava supostamente escalado para dirigir um filme autônomo de Obi-Wan. Mas depois do baixo desempenho de bilheteria de ‘Solo: A Star Wars Story’, todos os filmes derivados da saga ficaram em espera.

Alguns romances e quadrinhos de Star Wars exploraram a vida de Obi-Wan em Tatooine entre os Episódios III e IV. Lembramos que Obi-Wan também teve uma revanche memorável com Darth Maul na série de desenho animado ‘Star Wars Rebels’.