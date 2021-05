Estado de São Paulo registra 102,9 mil mortes por covid-19

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (dia 13) 3.053.889 casos de covid-19 no decorrer da pandemia, com 102.934 mortes.

Entre o total de casos, 2.731.387 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 315.012 foram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje há 21.499 pacientes internados no Estado, sendo 9.976 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.523 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,3% e na Grande São Paulo é de 76,5%.

Fase de Transição

Na última sexta-feira (dia 7), o governador João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate à covid-19 por mais duas semanas, mas com a ampliação do horário do comércio para até 21h.

Além da extensão do horário de funcionamento, a taxa de ocupação também foi ampliada para 30% da capacidade.

A medida vale para restaurantes, salões de beleza, barbearias, academias, atividades cultuais e comércio em geral. Os parques estaduais e municipais têm horário restrito entre 6h e 18h.

O toque de recolher no Estado também tem novo horário, entre 21h e 5h.

O governo continua solicitando às empresas que mantenham seus funcionários em teletrabalho e o escalonamento de horários de entrada e saída, em caso de trabalho presencial, para evitar aglomeração no transporte público.