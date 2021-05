Estações e terminal terão postos de vacinação

Disponível em unidades de saúde e nos drive-thrus, as vacinas contra a covid-19 serão disponibilizadas também em postos no transporte público da capital.

A partir desta quinta-feira (13), as doses serão distribuídas em quatro estações da CPTM (trens), uma do metrô e um terminal da EMTU (ônibus metropolitanos). Na segunda-feira, entraram na lista outras três estações do metrô – veja lista ao lado.

Os postos vão aplicar apenas a primeira dose e funcionarão entre 9h30 e 17h, para não interferir na operação do transporte público durante os horários de pico. Os espaços também receberão doações para o programa Alimento Solidário.