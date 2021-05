Dois apostadores faturam R$ 1,8 milhão cada na Lotofácil

Somente dois apostadores dividiram o prêmio desta quarta-feira da Lotofácil, um de Chapecó (SC) e outra aposta feita pelo canal eletrônico. Cada um deles levou para casa R$ 1.851.143,62.

Neste sorteio, 350 apostadores fizeram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.344,03.

O sorteio de ontem teve um grande números de apostadores e também de ganhadores. Na faixa dos treze pontos foram 11.771 apostas e na de 12, 154.202 apostas. Todas receberam prêmios individuais de R$ 25 (para 13 acertos) e R$ 10 (para 12).

No sorteio desta quinta-feira, o prêmio volta a ser estimado em R$ 1,5 milhão.

O apostador que quiser tentar a sorte tem até 19h para registrar seu volante nas casas lotéricas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM:

Ninguém levou a Mega-Sena milionária

São Paulo tem madrugada típica de inverno

Veja como jogar na Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Apostador de Goiás levou a Quina desta quarta-feira

Metro

Um apostador de Anápolis, em Goiás, foi o único ganhador do prêmio da Quina desta quarta-feira, estimado em R$ 743.725,46.

Cento e dezessete apostas acertaram a quadra e receberam da Caixa R$ 3.450,74 cada um.

Na faixa das três dezenas, 5.525 apostadores ganharam, cada um, R$ 109,88.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram 11, 13, 31, 51, 69.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Hoje tem sorteio da Dupla Sena

Reprodução

Hoje é dia de sorteio da Dupla Sena, que deve pagar R$ 1,8 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, realizado a partir das 20 pela Caixa Econômica Federal.

No último sorteio da Dupla Sena, na terça-feira, ninguém ganhou o prêmio principal.

Quatorze apostas aceraram 5 dezenas no primeiro sorteio e seis no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 3.709,90 e R$ 7.790,79.

A aposta simples, com seis dezenas no primeiro e no segundo sorteio, custa R$ 2,50.