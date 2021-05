Cresce apelo internacional para cessar-fogo em Israel

O maior conflito entre o grupo palestino Hamas e Israel desde 2014 se intensificou ontem, na Faixa de Gaza, e não deu sinais de que pode diminuir nos próximos dias. Ao menos 71 pessoas morreram na região desde de segunda-feira em virtude do confronto e a situação acendeu um alerta para integrantes da comunidade internacional. Pelo menos Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e União Europeia já se pronunciaram pedindo para que situação seja controlada e os ataques entre as duas partes, finalizados.

Em telefonema ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o presidente americano Joe Biden condenou os ataques com foguetes do Hamas e de outros grupos terroristas, inclusive contra Jerusalém e Tel Aviv. Ele transmitiu seu “apoio inabalável à segurança de Israel e ao direito legítimo de Israel de defender a si mesmo e a seu povo, ao mesmo tempo protegendo os civis”, segundo a descrição do telefonema divulgada ontem à noite pela Casa Branca. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enviou à região um representante para mediar os dois lados do conflito e buscar o apaziguamento.

Na ONU (Organização das Nações Unidas), o enviado especial da entidade no Oriente Médio para a Paz, Tor Wennesland, disse em um publicação no Twitter que era preciso parar o fogo imediatamente. “Estamos nos encaminhando para uma guerra em grande escala”, afirmou Wennesland, que completou: “O custo da guerra em Gaza é devastador e está sendo pago por pessoas comuns. A ONU está trabalhando com todos os lados para restaurar a calma. Pare a violência agora”.

A entidade internacional também foi convidada pela Rússia para discutir a situação por meio do “quarteto do Oriente Médio”, fórum que reúne Rússia, EUA, ONU e União Europeia para debater sobre conflitos na região.

“Estou exortando Israel e os palestinos a recuarem, e ambos os lados a mostrarem moderação. O Reino Unido está profundamente preocupado com a crescente violência e o número de vítimas civis, e queremos ver uma redução urgente das tensões”, disse Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.

O premiê Netanyahu, afirmou que a violência entre judeus e árabes nas cidades é “insuportável”.

“Eu não me importo se o seu sangue está fervendo. Então, está fervendo. É irrelevante. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode ir até um civil árabe e tentar linchá-lo, assim como não podemos ver os cidadãos árabes fazerem isso com os cidadãos judeus. Isso não vai durar”, disse. Mais cedo, o premiê havia dito que o confronto continuaria até que houvesse “completo silêncio”.

Para Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais na PUC-SP e coordenador do grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, a capacidade militar de Israel não pode ser comparada com a do grupo Hamas. “Só para se ter uma ideia, a capacidade militar de Israel é muito superior a do Irã, que na região é um dos exércitos mais poderosos. É uma assimetria muito grande”, disse o professor ao explicar que os foguetes utilizados pelo grupo palestino são antigos, ainda da Segunda Guerra Mundial.

A violência

Militares israelenses afirmam que os militantes da Faixa de Gaza dispararam 1,5 mil foguetes em direção a Israel desde segunda-feira. Destes, ao menos 130 atingiram Tel Aviv, matando seis civis e ferindo outras 200 pessoas. Um dos principais aeroportos de Israel, o Ben Gurion, foi fechado.

Em Gaza, autoridades de saúde da região afirmam que o bombardeio israelense já matou 65 pessoas, incluindo 16 crianças. Israel afirma que 15 mortos eram membros do Hamas.

Professor de relações internacionais da PUC-SP e coordenador do GECI (Grupo de Estudos Sobre Conflitos Internacionais na instituição) explica ao Metro World News as origens do conflito entre palestinos e israelenses.

De onde vem esse conflito e porque esse embate está recrudescendo?

Não podemos centrar apenas no que esta acontecendo agora, trata-se da história de milhões de pessoas, num longo processo histórico. Há uma ocupação progressiva no território da Palestina, há mais de 70 anos, e a expulsão de uma parte da população de suas casas e de suas terras. No inglês, nós chamamos isso de “settler colonialism”, que é um colonialismo por povoamento , o mesmo processo que aconteceu nos Estados Unidos com os índios. Mas, em termos cronológicos, este tipo de colonialismo é recente e aparece no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que culmina na criação do Estado de Israel. Milhares de palestinos, cerca de 700 mil pessoas, foram expulsas de suas casas, outras ficaram dentro de Israel e perderam sua propriedade e outras ficaram em territórios ocupados, como é o caso de Gaza e a Cisjordânia, regiões que permaneceram após a criação do Estado de Israel. Em 1967, após uma guerra, Israel ocupou Jerusalém. Essa cidade, de acordo com o Direito Internacional, deveria ser considerada internacional, mas esse preceito nunca foi cumprido e, desde então, há uma ocupação progressiva e gradual destes territórios. Desta vez, esse movimento de ocupação por parte dos colonos coincidiu com o Dia de Jerusalém, data que marca a ocupação da cidade por Israel e que é comemorada pelos colonos perto da mesquita Al Aqsa [onde, neste momento, acontece o Ramadã pelo calendário islâmico].

*Supervisão André Vieira