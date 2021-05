Confira resultado do pedido de redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Etecs

A lista dos contemplados com a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) será divulgada partir das 15h desta quarta-feira (dia 12) na internet.

Quem receber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, pelo site, em um único curso na Escola Técnica, até o dia 2 de junho.

As Etecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. Para usar os equipamentos é preciso entrar em contato com a unidade para confirmar o horário de atendimento.

Ao todo, o processo seletivo para o segundo semestre de 2021 oferece 45.986 vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta de cursos técnicos em salas de escolas estaduais.

A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020.