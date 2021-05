Comissão mista entrega relatório final de reforma

Após um ano e dois meses, o relator da reforma tributária na comissão mista do Congresso, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou ontem sua versão final do parecer. Não houve votação pelo caráter informal do colegiado, que encerra seus trabalhos.

O destino do texto, que reúne PECs (Propostas de Emenda à Constituição) e um projeto de lei, no entanto, é incerto. Para os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a tramitação das possíveis mudanças no sistema tributário brasileiro será feita por etapas e não mais com um texto único.

Não há ainda definição conhecida sobre como isso será feito e se o relatório da comissão mista do Congresso Federal será aproveitado dentro dessa estratégia.

“Muito se tem falado de fatiamento, mas é bom que os parlamentares tomem ciência que o que está sendo proposto não é fatiamento, pois são temas diferentes”, destacou Ribeiro.

O relator afirmou ainda que a discussão não deve ter briga de protagonismo. “Estamos aqui à disposição, com firme convicção de que esse debate não tem de ter vaidade, nem briga de protagonismo.”

O texto final não apresentou mudanças significativas ao texto já conhecido. Ele prevê uma transição em duas fases para unificar impostos.

Nos primeiros dois anos, haveria apenas a unificação do PIS e da Cofins, convertidos na parcela federal do chamado IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Depois, haveria ainda mais quatro anos de transição nacional, quando ICMS (estadual) e ISS (municipal) seriam substituídos gradualmente pelas alíquotas estaduais e municipais do novo imposto.

“Buscamos nos ater ao principal intento da nossa proposta de Reforma Tributária: o marco de um novo modelo de tributação sobre o consumo.”