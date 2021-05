‘Bela Vingança’: de maneira sarcástica, filme é síntese do #metoo

Ganhador do Oscar de roteiro original neste ano, “Bela Vingança”, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, foi encarado como uma síntese tragicômica para o movimento #MeToo, que começou em outubro de 2017 em resposta a uma onda de denúncias de assédio sexual e estupro em Hollywood.

Responsável pela direção e roteiro, a britânica Emerald Fennell (a Camilla Parker Bowles de “The Crown” e showrunner da segunda temporada de “Killing Eve”) embalou um assunto pesado em tom pastel, um contraste sarcástico na medida para mostrar que as maiores violências que as mulheres enfrentam nem sempre são praticadas por desconhecidos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Nossa heroína é Cassandra (Carey Mulligan, em atuação que lhe rendeu indicação ao Oscar), que acaba de fazer 30 anos, mora com os pais e trabalha em um café, apesar de aparentar ter capacidade para mais. À noite, ela se dedica a um método bastante arriscado para trazer atenção ao tema do “consentimento” em relações casuais.

Cassandra se coloca em situações vulneráveis, fingindo estar totalmente bêbada em bares, até atrair a atenção de algum cara aparentemente legal o bastante para oferecer ajuda. Invariavelmente, o homem gentil torna-se um abusador em potencial, já que não hesita em tentar fazer sexo com uma mulher desacordada, até que ela saia do personagem e o questione.

Nesta fase da produção, um ponto positivo foi a escolha do elenco de apoio. Adam Brody, o Seth Cohen da série “The OC – Um Estranho no Paraíso”, e Christopher Mintz-Plasse, o McLovin de “Superbad – É Hoje”, nerds inofensivos em histórias pregressas, interpretam dois desses homens dispostos a avançar o sinal.

O cinismo do argumento, que até é responsável por um certo charme no início do longa, acaba se sobrepondo ao drama que motiva a personagem. A protagonista, que era uma aluna brilhante na faculdade de medicina, largou tudo por algum motivo. O que teria frustrado as expectativas do futuro? As respostas vão se encavalando até o final, chocante.

O título original, “Promising Young Woman” foi comparado a muitas sentenças de casos de estupro em universidades nos Estados Unidos. Alegando que os réus eram “jovens promissores”, seus defensores conseguiam penas abrandadas.

Ao Yahoo Entertainment, Fennell disse que não se inspirou diretamente nesses casos, mas comentou: “Eles quase sempre são chamados de ‘rapazes promissores’, quer se trate de agressão ou se eles pegam uma arma e fazem algo completamente repreensível. Sempre há a inclinação para perdoar. Eu acredito inteiramente no perdão, mas é uma coisa interessante, quando você olha para a frase ‘jovem promissora’. Quase nunca é usada. E, se é usada, geralmente é para descrever uma garota que não está mais viva”. METRO