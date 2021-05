São Paulo inicia vacinação de grupo com comorbidades entre 55 e 59 anos

Hoje começa a imunização contra covid-19 de grupos de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos nos postos de saúde de São Paulo, um público estimado em 900 mil pessoas.

O governo do estado também anunciou para esta sexta-feira o início da vacinação para o grupo de pessoas com comorbidades e deficiência permanente entre 50 a 54 anos

Para tomarem a vacina, as pessoas com deficiência permanente deverão apresentar o comprovante de cadastro no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e as portadoras de comorbidades terão que apresentar exames, receitas ou prescrições médicas no momento da imunização contra covid-19.

Confira lista completa de comorbidades:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática

Postos drive-thru

Para agilizar a vacinação, a prefeitura de São Paulo retomou o atendimento nos 27 postos drive-thru da cidade, que estarão funcionando das 8h às 17h.

Veja a lista de drive-thrus de São Paulo atualizada

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – Aricanduva

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SHOPPING JARDIM SUL

R. Itacaiúna, 61 – Vila Andrade

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (parte superior do Clube) – Pinheiros

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – Barra Funda

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38 – Santana

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS

Av. Professor Vicente Rao, 90, Campo Belo

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4 – Itaquera

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535 – Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF – Interlagos

ESTÁDIO DO MORUMBI (as atividades serão suspensas em dias de jogos)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15 – Morumbi

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025 – Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N , Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

Av. do Estado, 4.568, Cambuci

ASSAÍ ATACADISTA

Av. São Miguel, 6.838, Vila Norma

SHOPPING PENHA

Rua Dr. Joao Ribeiro, 304, Penha