Remédios e alimentos puxam alta da inflação

A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou abril desacelerando, com alta de 0,31%, ante um avanço de 0,93% em março. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 2,37%. Em 12 meses, o resultado foi de 6,76%, acima do teto da meta do governo – cujo centro é de 3,75%, mas variando entre 2,25% e 5,25% –, sendo o índice mais alto desde novembro de 2016.

Para calcular o IPCA, que representa a inflação oficial do país, são pesquisados os preços de produtos de nove grupos. Entre eles, oito registraram alta, com destaque para o setor de saúde e cuidados pessoais, responsável por metade do índice de abril. O aumento foi puxado pelo reajuste dos produtos farmacêuticos, de em média 2,69%, e dos produtos de higiene pessoal, em 0,99%.

Outro grupo de destaque foi o de alimentos, com maior contribuição das carnes, em 1,01%, acumulando alta de 35,03% nos últimos 12 meses. Destacam-se ainda o leite longa vida (2,40%), o frango em pedaços (1,95%) e o tomate (5,46%).

Entre os custos do setor de habitação, a alta foi menos expressiva graças ao recuo nos preços da energia elétrica (-0,06%) e ao aumento tímido do gás de botijão (1,15%), quando comparado ao resultado de março (4,98%).

O grupo de transportes, único a registrar deflação, observou queda nos preços dos combustíveis, de 0,94%. O item foi responsável por altas no IPCA em meses anteriores.

Para o economista Pedro Paulo Silveira, gestor da Nova Futura Investimentos, o resultado está dentro do esperado. “Alguns fatores são decisivos, como a cotação do dólar, que reage fortemente à dinâmica fiscal e às expectativas de reformas no país. Além disso, a retomada da atividade econômica também é relevante para atenuar ou impulsionar as pressões inflacionárias a partir do mercado de trabalho ou dos gargalos nas cadeias de suprimentos.”

Ele alerta ainda para uma possível alta da energia elétrica nos próximos meses, devido a seca no Sudeste e Centro-Oeste, que pode causar pressão inflacionária.