Estações do Metrô, CPTM e EMTU terão postos para vacinação contra a covid-19 em São Paulo

Estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô, além de terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), terão postos de vacinação contra covid-19 para aplicação da 1ª dose em todos os grupos prioritários. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (dia 12) pelo governador João Doria (PSDB).

A partir de amanhã as pessoas aptas à imunização poderão se vacinar em quatro estações da CPTM: Guaianases ( Linha 11-Coral), São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista, na Linha 12-Safira.

Também haverá postos de atendimento na estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha do Metrô) e no Terminal de Ônibus São Mateus da EMTU.

O funcionamento será das 9h30 às 17h. Para ter acesso às informações sobre os públicos que integram os grupos prioritários e suas respectivas obrigatoriedades, acesse o site.

A partir do dia 17 de maio a vacinação também estará disponível nas estações República, Pinheiros e Butantã, da Linha 4-Amarela.

Para agilizar o atendimento no dia da vacinação, é indicado que seja feito um pré-cadastro no site Vacina Já.

Solidariedade

Os transportes metropolitanos também vão aderir ao programa ‘Alimento Solidário’. Mais de 180 estações e terminais da CPTM, Metrô e EMTU participam do projeto, que tem como objetivo reunir doações de alimentos não perecíveis para que as prefeituras façam a distribuição às famílias em situação de extrema vulnerabilidade. As caixas de arrecadação poderão ser encontradas próximas às catracas de acesso nas estações e terminais.