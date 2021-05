Está com sorte? Lotofácil paga R$ 3,5 milhões nesta quarta-feira

Nenhum apostador levou o prêmio principal no sorteio da última terça-feira da Lotofácil e para hoje a loteria acumulada deve pagar R$ 3,5 milhões para o sortudo que conseguir acertar as 15 dezenas sorteadas.

Nesta terça-feira não houve ganhadores na faixa principal de premiação, mas o sorteio foi muito concorrido e por muito pouco cento e noventa e cinco apostadores não botaram as mãos no prêmio principal. Eles acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.568,60.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.005 pessoas que acertaram apenas 13 números no sorteio da Caixa.

Quer sabre quais são os números sorteados nesta terça-feira? Clique aqui.

Saiba as Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Um apostador da cidade de Camapua, no Mato Grosso do Sul, foi o único vencedor do sorteio da Quina desta terça-feira. Ele vai receber em sua conta bancária a quantia de R$ 733.289,93.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 25, 40, 61, 69, 78.

Além do grande vencedor do dia, vinte e cinco apostadores fizeram a quadra (quatro números) e cada um deles ganhou R$ 15.922,87.

A Quina pagou também R$ 247,97 para 2.414 apostas que acertaram apenas três dos cinco números sorteados.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Mega-Sena tem prêmio milionário de R$ 27 milhões

André Porto/Metro

O apostador que acertar as seis dezenas mágicas que serão sorteadas a partir das 20h para a Mega-Sena vai levar para casa um caminhão, ou na verdade vários caminhões, de dinheiro. São R$ 27 milhões a espera de um sortudo ganhador.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador tenha mais de 18 anos.

Super Sete sorteou R$ 600 mil

A Super Sete realizou às 15h o sorteio desta quarta-feira, cujo prêmio está estimado em R$ 600 mil.

Os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-feira (12) foram?

4 – 0 – 1 – 1 – 2 – 7 – 4