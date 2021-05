Covid-19: SP faz remanejamento para vacinar grávidas com comorbidades

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que vai retomar a vacinação contra covid-19 de grávidas com comorbidades a partir do dia 17.

A vacinação foi interrompida após recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que os estados interrompessem o uso da Oxford/AstraZeneca em gestantes até analisar a informação da morte de uma mulher grávida de 35 anos que havia sido imunizada com essa vacina.

A entrega de uma nova carga de CoronaVac ao Plano Nacional de Imunização possibilitou que a vacina fosse remanejada nos postos de saúde para serem utilizadas nesse grupo, especificamente.

Segundo o governo paulista, a expectativa é vacinar cerca de 100 mil grávidas ou puérperas com comorbidades do estado.

Novo grupo

Foi anunciado nesta quarta-feira ainda a data de início da vacinação para o grupo com comorbidades com idade entre 45 anos a 49 anos, cerca de 695 mil pessoas.

Nesta quarta, os postos de saúde do estado começaram a vacinar as pessoas entre 55 e 59 anos portadores de comorbidades, e na próxima sexta será a vez do grupo entre 50 e 54 anos, também com comorbidades e portadores de deficiências permanentes.

CORONAVAC

O Instituto Butantan anunciou a entrega de 1 milhão de doses da CoronaVac para o Ministério da Saúde, completando a primeira fase do contrato, prevista em 46 milhões de doses.

A segunda etapa do acordo com o governo prevê a entre de mais 54 milhões de vacinas pelo Butantan.