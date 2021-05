Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2371, pode pagar a bolada de R$ 27 milhões ao feliz apostador que acertar as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (dia 12).

Confira a sequência da sorte:

04 – 15 – 30 – 36 – 39 – 48

No último sábado (dia 8), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Entretanto, 29 apostas acertaram a quina (cinco pontos) e cada uma delas ganhou R$ 87.322,20

A quadra (quatro acertos) teve 3.835 apostas ganhadoras e todas ganharam R$ 943,32.

Os números sorteados na ocasião foram: 07, 31, 37, 42, 44, 56.

Não foi dessa vez? Para concorrer na Mega-Sena do próximo sábado (dia 15) basta fazer uma aposta em uma das casas lotérica espalhadas pelo país ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

Lotofácil

A Lotofácil de hoje está acumulada em R$ 3,5 milhões. Leva o prêmio quem adivinhar as 15 dezenas do concurso 2228.

Veja o resultado:

01 – 04 – 05 – 06 – 07

11 – 12 – 13 – 16 – 17

18 – 19 – 20 – 22 – 23

Nesta terça-feira (dia 11) não houve ganhadores na faixa principal de premiação, mas o sorteio foi muito concorrido. Cento e noventa e cinco pessoas acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.568,60.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.005 jogadores que acertaram apenas 13 números no sorteio.

Quer sabre quais foram os números sorteados ontem? Clique aqui.

Quina

Metro

Já a Quina, concurso 5532, pode pagar R$ 700 mil nesta noite para quem acertar as cinco bolas que saíram do globo.

São elas:

11 – 13- 31 – 51 – 69

Um apostador da cidade de Camapua, no Mato Grosso do Sul, foi o único vencedor do sorteio da Quina de ontem. O sortudo vai receber a quantia de R$ 733.289,93.

Outros 25 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 15.922,87.

A Quina pagou também R$ 247,97 para 2.414 apostas que acertaram apenas três dos cinco números sorteados.

Os números sorteados na Quina nesta terça-feira foram 25, 40, 61, 69, 78.

Super Sete

Mais cedo, a Super Sete sorteou seu concurso de número 90. Não houve ganhadores da faixa principal, e o prêmio acumulou em R$ 700 mil para a próxima sexta-feira (dia 14).

Uma pessoa “bateu na trave”, acertando seis números. Ele recebeu R$ 29.642,02.

Já quem fez cinco pontos – 53 apostas – ficou R$ 798,97 mais rico.

Relembre as dezenas desta tarde:

4 – 0 – 1 – 1 – 2 – 7 – 4

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, quinta-feira (dia 13), correm os sorteios da Lotofácil, Quina e Dupla Sena. Assim como no caso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online.