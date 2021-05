Brasil suspende vacina de Oxford para gestantes

Pelo menos 22 estados e o Distrito Federal suspenderam ontem a aplicação da vacina contra covid-19 de Oxford/AstraZeneca em grávidas. A decisão espalhada por todo o Brasil foi tomada após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendar na noite de anteontem a paralisação do uso da dose em gestantes. Alagoas, Amazonas, Ceará e Rondônia não precisaram da medida porque utilizam a dose da Pfizer neste público-alvo e apenas em suas capitais.

A agência reguladora afirmou ontem que decidiu publicar a orientação em nota técnica após receber a notificação da morte de uma gestante de 35 anos depois da aplicação da primeira dose da vacina. Os profissionais do Ministério da Saúde agora apuram se o imunizante foi o responsável pelo desenvolvimento de trombose na paciente. A pasta também recomendou que apenas puérperas – mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias – e gestantes com comorbidades recebam doses da Pfizer e CoronaVac.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A nota técnica da Anvisa reforçou que “o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a gestante.”

A formação de coágulos como efeito colateral da dose está incluída na bula da vacina. No entanto, o caso é considerado “muito raro” pelos desenvolvedores. Por outro lado, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca informaram que a vacina não foi amplamente testada neste público-alvo.

A recomendação é que gestantes que tomaram a primeira dose do imunizante procurem acompanhamento médico como forma de prevenção.

São Paulo

Além de barrar o uso do imunizante de Oxford, o governo de São Paulo decidiu suspender por completo a vacinação das grávidas, que começaria ontem na capital. Ou seja, a imunização do grupo está paralisada sem previsão de retorno também com as doses da Pfizer e da CoronaVac.

Rio de Janeiro também suspendeu por completo a vacinação em grávidas. Além disso, barrou a aplicação em puérperas com comorbidades. Em São Paulo, este grupo está liberado para tomar as doses disponíveis.