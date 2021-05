AC Camargo Câncer Center, em São Paulo, tem vagas de emprego; confira

O hospital oncológico AC Camargo Câncer Center está com duas vagas de emprego abertas para Técnico de Radioterapia em São Paulo.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem preencher os seguintes requisitos:

Ensino Técnico em Radiologia Médica;

Será visto como diferencial, possuir especialização na área de Radioterapia;

Necessário possuir habilidades comunicativas, de organização e atenção;

Conhecimento no Sistema Varian;

Conhecimento do pacote Office, sendo o Excel de nível intermediário;

Possuir disposição para realizar melhorias.

Os contratados terão as seguintes atividades: executar o tratamento do paciente de acordo com a ficha técnica, realizar a preparação da sala de tratamento, fazer a checagem dos acessórios, fazer a identificação correta do paciente de acordo com o ROP, entre outras atividades pertinentes.

Além da remuneração mensal, o hospital oferece os seguintes benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Assistência Médica e Odontológica; Vale Transporte; Vale Alimentação; Vale Refeição; Auxílio Creche; Convênio com empresas parceiras; Previdência Privada e Seguro de Vida.

Para se concorrer a uma das vagas é preciso acessar o site. Se inscreva e boa sorte!

Há vagas para estágio

Pixabay/Divulgação

Se você ainda está cursando a graduação e busca ingressar no mercado por meio de estágio, fique de olho nas oportunidades abaixo:

PepsiCo

A PepsiCo está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021, que inclui vagas para as áreas de Marketing, Vendas, Operações, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

As vagas são para oito localidades do país: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Fortaleza (CE), Feira de Santana (BA), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa tem como compromisso a contratação de 50% de mulheres e pessoas negras nesta edição do programa.

O candidato precisa estar com a graduação prevista entre julho 2022 e julho de 2023. A PepsiCo também flexibiliza a exigência de inglês e de cursos específicos, já que o candidato pode escolher a carreira que irá pleitear, independentemente de sua área de formação.

Interessados podem se inscrever no site até o dia 7 de junho.

Grupo Reckitt

O Grupo Reckitt abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021 com mais de 10 vagas em São Paulo.

Há oportunidades disponíveis nas áreas de Marketing, Trade Marketing, eCommerce, Vendas, Manufatura, Compras, Jurídico, Supply Services (Logística) e Qualidade.

Para participar é necessário estar matriculado em curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionados com as áreas disponíveis e ter formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. É preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

O Grupo Reckitt oferece bolsa-auxílio de R$ 2 mil, vale refeição ou refeitório, vale-transporte, recesso remunerado, seguro de vida, treinamento e desenvolvimento, academia ou Gympass, assistência médica e odontológica.

As inscrições vão até o dia 28 de maio pelo site.

Prepare um bom currículo

Seja para uma vaga efetiva ou de estágio, é fundamental preparar um bom currículo para chamar a atenção dos recrutadores. Veja abaixo a estrutura ideal:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.