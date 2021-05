Sem insumos, vacinação no Brasil pode ser afetada em junho

Problemas. Presidente do Butantan, Dimas Covas, prevê dificuldades na campanha nacional caso matéria-prima vinda da China atrase ainda mais

O atraso no recebimento de insumos da China para fabricação de vacinas contra a covid-19 no Brasil pode começar a afetar a campanha de vacinação nacional a partir de junho. Essa é a previsão do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que participou ontem da liberação de mais 2 milhões de doses da CoronaVac para o Ministério da Saúde.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Durante o evento de entrega das unidades ao PNI (Plano Nacional de Imunizações), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que 10 mil litros de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) estão paralisados na China à espera da liberação do governo do país asiático. O material deve ser utilizado para produção da CoronaVac e da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Dimas Covas esclareceu que o próximo lote de insumos deve ser liberado na quinta-feira, mas até o momento ainda não houve confirmação. Caso seja autorizada a importação, o produto chegará em território brasileiro apenas no dia 18, na semana que vem. Portanto, o cenário de fabricação e de vacinação no Brasil “preocupa muito”, segundo ele.

“Para maio, temos a entrega desta semana, 2 milhões no dia de hoje [ontem], mais 1 milhão na quarta-feira [amanhã] e 1 milhão e 100 mil na sexta. E, a partir daí, não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então, aguardamos a chegada desse material para que isso possa ser processado. Situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, que a informação que eu tenho é que não teve o seu IFA liberado. Preocupa muito, porque o cronograma de vacinação, não neste momento, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto”, disse.

Atualmente, o Brasil utiliza três vacinas na campanha de vacinação nacional: a CoronaVac, o imunizante de Oxford e a dose da Pfizer. As duas primeiras necessitam da matéria-prima da China para serem fabricadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), respectivamente.

Na visão de João Doria, a dificuldade na liberação dos insumos está relacionada aos recentes ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), à China. “Cada vez que manifestações são feitas aqui de forma desagradável em relação à China, isso cria dificuldades na autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil.”