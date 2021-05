Justiça decreta prisão preventiva de mãe de Gael, morto aos 3 anos

A Justiça de São Paulo decretou nesta terça-feira (dia 11) a prisão preventiva de Andréia Freitas de Oliveira, de 37 anos, suspeita de matar o filho, Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, em São Paulo.

O caso ocorreu na última segunda-feira (dia 10). Segundo o boletim de ocorrência, Andréia foi indiciada por homicídio qualificado por meio cruel. O menino foi socorrido e levado de ambulância para um hospital após ter sido encontrado desacordado, ferido e com parada cardíaca no apartamento onde morava com a mãe, a irmã, de 13 anos, e uma tia-avó da mulher na Bela Vista, no Centro da Capital.

Segundo o registro policial, médicos contaram que o menino tinha sinais de maus-tratos pelo corpo, como marcas de agressões na cabeça. A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher apreendeu um anel da mãe porque, segundo investigadores, ele é compatível com uma lesão na testa da criança.

O caso

A tia-avó disse que deu mamadeira para Gael e que os dois ficaram na sala assistindo TV. Depois de algum tempo, ele foi até a cozinha e choros começaram.



Mais tarde, ouviu barulhos de batidas na parede, mas pensou que viriam de outro apartamento. Não demorou para ouvir barulho de vidro quebrando na cozinha. Quando chegou ao cômodo, Gael estava deitado no chão, com vômito e coberto por uma toalha de mesa.

Ela teria perguntado à mãe o que aconteceu, mas a mãe não respondeu. Segundo a tia-avó, a mulher estava em estado de choque.