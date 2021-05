VÍDEO: Homens ficam presos no trabalho por causa de cobra

Enquanto algumas pessoas são muito corajosas e sabem exatamente o que fazer quando ficam cara a cara com uma cobra, outras não reagem da mesma maneira.

Os colegas de trabalho Lamont Swanigan e Miles Kimble ficaram presos no trabalho por uma razão muito peculiar: uma cobra que não o deixava passar pela porta para ir embora da rádio gospel nas quais apresentam programas a noite.

De acordo com THV 11, o caso aconteceu em Forrest City, nos Estados Únidos. Um vídeo registrou o momento que o réptil estava do outro lado da porta de vidro. Eles chegaram até a idear resolver a situação com um taco de golfe, mas isso não deu certo.

Com muito medo de sair do prédio, eles chamaram a polícia para vir remover a cobra. Mas as coisas pioraram enquanto esperavam a chegada da polícia.

“¡Deixe essa coisa em paz até a polícia chegar! Deixe-o em paz! Você pode ouvi-lo chacoalhar!”, diz um deles.

Ao tentar assustar a cobra, o tiro saiu pela culatra e eles acabam correndo do réptil que consegue entrar por uma fresta na porta.

Confira o vídeo:

O policial chegou e foi capaz de matar a cobra para que os dois homens pudessem deixar o prédio. É importante recordar que matar animais selvagens no Brasil é considerado crime.