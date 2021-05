A vacinação contra a covid-19 em São Paulo começa hoje a ser ampliada para novos grupos, em movimento que deve se estender durante todo o mês de maio.

Os primeiros a entrar na fila são os adultos com síndrome de Down, os que fazem tratamento de hemodiálise e também os transplantados que utilizam imunossupressores.

Todos poderão receber as doses a partir desta segunda-feira. As três categorias somam cerca de 120 mil pessoas no estado.

Segundo o governo, para receber as doses, as pessoas destes grupos devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. É recomendado aos transplantados que levem a receita médica do medicamento imunossupressor em utilização.

Amanhã, começam a ser vacinadas as pessoas com deficiência permanente e que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), com idades entre 55 e 59 anos, e as gestantes e puérperas com mais de 18 anos e que tenham alguma comorbidade.

Os cerca de 10 mil funcionários e colaboradores do Metrô que trabalham em contato com o público também começam a ser imunizados nesta terça-feira.