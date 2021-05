Lançada em 12 abril, a campanha nacional de vacinação contra a gripe entra a partir de amanhã na sua segunda etapa com o início da distribuição das doses para idosos e professores.

As pessoas com mais de 60 anos costumam ser imunizadas contra a influenza já no início da campanha. Neste ano, porém, o grupo foi colocado nesse segundo momento por conta da vacinação contra a covid-19.

A imunização contra a gripe ocorre todos os anos e ganhou ainda mais importância agora durante a pandemia. Além de proteger contra o vírus da influenza, a vacinação em massa pode reduzir a incidência de casos graves de gripe, o que é um alívio para os hospitais, que já estão saturados pelos atendimentos de covid-19.

Segundo os especialistas, os idosos que já tomaram a vacina contra a covid-19 podem também tomar a vacina contra a gripe, desde que respeitem o intervalo de pelo menos duas semanas entre as aplicações. Quem ainda não tomou nenhuma deve dar preferência para a dose contra a covid-19.

Médico e coordenador-executivo do centro de contingência contra o novo coronavírus de São Paulo, João Gabbardo lembrou que, no ano passado, por conta da ampla vacinação – e também pelo distanciamento social e o uso de máscaras –, houve queda no número de doentes por problemas respiratórios (não covid-19).

Neste ano, segundo Gabbardo, só 8% das pessoas dos grupos prioritários que poderiam se vacinar contra a gripe já tomaram a vacina no país. Em São Paulo, a média não chega aos 30%. O baixo índice torna o cenário preocupante em função da proximidade do inverno, que começa no mês que vem.

“É claro que nesse ano temos o complicador do prazo de intervalo entra a vacina da covid-19 e a da gripe, mas é preciso reforçar que as pessoas devem se imunizar contra a gripe tão logo for possível porque isso diminui muito o número de pessoas que ficam doentes.”

Para não misturar os públicos, a Prefeitura de São Paulo está oferecendo neste ano a vacina contra a gripe em postos montados nas escolas. Os endereços estão listados no site da secretaria da Saúde. O Dia D da campanha será neste sábado. A dose contra a covid-19 segue disponível nas UBSs.