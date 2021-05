A campanha de vacinação contra a gripe influenza em São Paulo registra comparecimento de menos de 30% dos trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), informou o governo do Estado na última sexta-feira (dia 7).

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pede que estes grupos procurem os postos preferencialmente até segunda-feira (dia 10), mas aqueles que não puderem também terão direito a receber a vacina após esta data.

Mesmo com doses disponíveis desde o dia 12 de abril para as 5,5 milhões de pessoas desta primeira etapa, somente 1,4 milhão aderiram à campanha, somando 978,4 mil crianças (29,6% de cobertura vacinal), 114,7 mil gestantes (26,2%), 342,9 mil profissionais da saúde (22,1%) e 21,4 mil puérperas (29,9%). Também foram vacinados 3,7 mil indígenas (63,7%).

Datas da campanha

Com o objetivo de reduzir aglomerações para reforçar a prevenção à covid-19, o cronograma da campanha foi dividido em três etapas que se estenderão até 9 de julho.

A segunda se inicia na próxima terça-feira (dia 11) e incluirá os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e professores das redes pública e privada.

A terceira etapa começa em 9 de junho, alcançando pessoas com comorbidades e com deficiência; caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Em 2020, o Estado de São Paulo registrou 809 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave atribuíveis ao vírus influenza e 119 mortes.

Vacina contra a covid-19

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra covid-19 deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas a prevenção contra estas doenças.

Se houver interesse em intercalar o cronograma, como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra covid-19.