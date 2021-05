O Theatro Municipal de São Paulo estreou na última sexta-feira (30), um novo tour virtual pelo complexo cultural. Com narração da atriz Marisa Orth, a visita em 360 graus pode ser feita pelo site da instituição de forma gratuita, e permite aos visitantes percorrer por todos os espaços do Theatro, que em 2021 completa 110 anos.

A visita passa pela Sala de Espetáculos, onde acontecem os concertos e as óperas, pelo Salão Nobre, com suas pinturas decorativas, pedras originárias da Itália, cristais belgas e pintura no teto assinada por Oscar Pereira da Silva (1867-1939), além da Cúpula, localizada na estrutura circular que recobre o teto do teatro e que está fechada ao público.

Além de ver o interior do prédio, o visitante sobrevoa a região central da cidade, passando pela Praça das Artes para conhecer edifício, inaugurado em 2012 com projeto arquitetônico premiado pela Icon Awards, de Londres e que serve de extensão às atividades do Theatro Municipal. Há ainda opções de livre itinerário ou interativa com desafios para teste de conhecimentos.

O edifício do Theatro Municipal de São Paulo está localizado na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo e é um edifício histórico, patrimônio tombado. Com seu valor arquitetônico e grupos artísticos permanentes, é direcionado à ópera, à música sinfônica orquestral e coral, à dança contemporânea e aberto a múltiplas linguagens conectadas com o mundo atual, como teatro, cinema, literatura, música contemporânea, moda, música popular, outras linguagens do corpo. O objetivo é oferecer diversidade de programação e atrair público variado.

Para obter mais informações sobre o tour virtual basta acessar o link.