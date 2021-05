Mais uma vez a Mega-Sena deixou os apostadores chupando o dedo. Sem ganhadores, o prêmio acumula mais uma vez e para o próximo sorteio, na quarta-feira, o apostador que ousar desafiar a sorte pode levar para casa R$ 27 milhões.

As dezenas sorteadas neste sábado foram:

07, 31, 37, 42, 44, 56

Embora nenhum dos apostadores tenha acertado as seis dezenas e levado o prêmio principal, vinte e nove apostas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 87.322,20

A quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e todos ganharam R$ 943,32.

Para concorrer na Mega-Sena de quarta, basta fazer uma aposta em uma das casas lotérica espalhadas pelo país. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.