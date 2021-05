A Lotofácil, concurso 2224, deixou três pessoas milionárias na noite da última sexta-feira (dia 6).

Todos os sortudos são do Estado de São Paulo – um da Capital, um de Cotia e outro de São Bernardo do Campo. Cada um deles levou para casa R$ 1.029.613,71.

Outras 593 apostas “bateram na trave”, acertando 14 pontos. Por isso, receberam R$ 862,45.

Quem fez 13 pontos ganhou prêmio mais humilde, de apenas R$ 25. Foi o caso de 18.625 pessoas.

Mais tarde, a partir das 20h, a Caixa sorteia a Lotofácil novamente. Desta vez, o prêmio está avaliado em R$ 1,5 milhão.



Quem quiser tentar a sorte pode fazer suas apostas para esta ou qualquer outra loteria deste sábado até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou canal eletrônico Loterias Online. É preciso ter mais que 18 anos para jogar.

Confira aqui as dezenas sorteadas ontem.

Resultado da Quina

Ainda ontem, uma pessoa levou, sozinha, o prêmio principal da Quina, concurso 5558.

O sortudo é de São João do Paraíso, em Minas Gerias. Ele ganhou nada mais nada menos do que R$ 2.697.455,32.

Além dele 270 apostadores receberam R$ 2.072,15 por terem feito a quadra (quatro acertos).

Já o terno (três acertos) pagou R$ 112,67 a 7.467 apostas.

Os números sorteados ontem foram: 11 – 20 – 22 – 34 – 44.

Lotomania também saiu

O concurso 2177 da Lotomania também deixou alguém R$ 9.163.623,63 mais rico na noite de ontem. O felizardo apostou em Belo Horizonte, capital mineira.

Catorze apostas fizeram 19 acertos e receberam R$ 36.017,15 cada, enquanto 179 pessoas marcaram 18 dezenas e levaram R$ 1.760,62.

Perdeu o sorteio de ontem? Confira aqui.

O que rola hoje

A Caixa sorteio nesta noite Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.