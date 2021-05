Atenção, apostadores da Lotofácil, o prêmio da loteria voltou a acumula e deve pagar nesta sexta-feira para quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,5 milhões.

Nesta quinta-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, duzentos e noventa e sete apostas acertaram quatorze números e cada uma ganhou R$ 1.393,24.

Nove mil, oitocentos e oito apostas cravaram 13 números no sorteio da Lotofácil e todos ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta foram:

01 – 04 – 05 – 07 – 08

09 – 11 – 12 – 14 – 18

20 – 21 – 22 -24 – 25

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina sorteio R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira

Também sem ganhadores, a Quina sorteio nesta sexta-feira um prêmio acumulado de R$ 2,6 milhões, de acordo com as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Na quinta ninguém ganhou na loteria, mas cinqüenta apostadores acertaram quatro números e cada um deles levou para casa R$ 9.450,34.

A quina pagou também R$ 162,63 para 4.369 apostadores que acertaram apenas três dos cinco números sorteados.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Hoje tem sorteio da Super Sete a partir das 15h

A Super Sete desta sexta-feira vai pagar R$ 400 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas na Super Sete podem ser feitas até momentos antes do sorteio e o volante simples, preenchido com 7 dezenas, custa R$ 2,50.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal só é pago para quem acertar as sete colunas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com 7 números, custa R$ 2,50. É possível ainda aumentar as chances de ganhar escolhendo apostar com mais números no cartão. O apostador pode escolher até 3 números para cada uma das 7 coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.