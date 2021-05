O sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira não teve ganhadores e o prêmio de R$ 2 milhões acumulou e se multiplicou de uma forma que deixou os apostadores loucos. Quem acertar o sorteio de sábado vai ganhar R$ 20 milhões.

A enorme diferença dos dois prêmios pode ser explicada. Para este sábado, Dia das Mães, havia um resquício de premiação acumulada para o próximo sorteio final 0, de R$ 16.520.136,74. Esse valor foi somado ao prêmio principal acumulado.

As apostas na Mega-Sena milionária do Dia das Mães podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Online, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

O sorteio das loterias é realizado diariamente a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Embora ninguém tenha levado o prêmio desta quinta, quarenta e sete apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 30.966,61.

Clique e veja os números sorteados nesta quinta-feira.