Em 7 de maio de 2007 chegamos ao Brasil com a proposta de explicar para você, de forma fácil e rápida, tudo o que acontece no mundo. No último ano, com leitores isolados em casa, também tivemos que nos reinventar. Assim, surgiu o Metro na Tela, com edições digitais entregues por e-mail para ninguém perder as notícias todas as manhãs. Como ainda não é tempo de comemorar, reunimos 14 capas que se destacaram em 14 meses de cobertura da pandemia. E seguiremos juntos, ao seu lado, até tudo passar.

Saúde & Amizade & Generosidade & #Solidariedade (23/03/2020)

Nossa primeira edição fora das ruas buscou bons exemplos de união para amenizar os transtornos das primeiras restrições da pandemia, com o início da quarentena no estado de São Paulo.

A nova realidade virtual (22/04/2020)

Sem mobilidade, diversas atividades do dia a dia, como trabalho, estudos, lazer e exercícios físicos, migraram para o vídeo. Mais de um ano depois, muito pouco mudou.

Máscara passageira (04/05/2020)

Capa ilustra primeiro dia obrigatório de uso de máscaras no transporte público da capital paulista. Em maio do ano passado, o equipamento de proteção ainda começava a ganhar adeptos.

Reabrindo as portas (28/05/2020)

Após dois meses fechado, o comércio voltou a abrir em São Paulo com o anúncio do governo estadual da criação do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena.

Força perdida (01/07/2020)

A obra “Operários” (1933) da brasileira Tarsila do Amaral ganhou novo significado para ilustrar a queda acentuada na taxa de ocupação entre pessoas em idade de trabalhar. Na época, já eram 12,7 milhões de desempregados.

Na luta contra o vírus (20/07/2020)

Baseada nos desenhos animados da década de 1930, a capa ilustra o trabalho da ciência no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Até então, nenhuma das 163 pesquisadas havia comprovado sua eficiência.

Conflitos reais em versões virtuais (23/09/2020)

A Assembleia da ONU teve um formato inédito no ano passado, sendo feita por videoconferência. Em seus discursos, líderes trocaram acusações sobre o meio ambiente e a pandemia.

Revolta da Vacina 2.0 (22/10/2020)

Recuperamos a charge de 1904, de Leonidas Freire, dessa vez para ilustrar a batalha entre governo federal e estados sobre a compra da vacina CoronaVac, desenvolvida em laboratório da China com o Instituto Butantan.

2020: o ano em que ficamos distantes (31/12/2020) Edição especial com retrospectiva do ano que mudou os planos, forçou o isolamento e, na época, despedaçou quase 200 mil famílias que perderam pessoas para a covid-19.

A arma que faltava (18/01/2021) Com referência ao filme “Viagem à Lua” (1902), celebramos a aprovação do uso emergencial de duas vacinas no Brasil e, em seguida, a aplicação da primeira dose na enfermeira Mônica Calazans.

Nós lutamos esta guerra! (08/03/2021) Levantamentos

das redes pública e privada de saúde apontam que cerca de 70% dos trabalhadores presentes nos leitos de pacientes com covid-19 são mulheres, homenageadas nesta edição.

Onze homens e uma CPI (28/04/2021) Em funcionamento desde o mês passado, a CPI da Covid-19 no Senado Federal apura as ações e possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus.

Abril despedaçado (30/04/2021) Brasil atinge a triste marca de 400 mil vidas perdidas pela covid-19 apenas 36 dias depois de alcançar 300 mil óbitos. Ainda assim, pais segue com escassez de vacinas e contágio em alta.

Um sorriso que fica (05/05/2021) Paulo Gustavo não resiste às complicações da covid-19 e morre aos 42 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 13 de março e integra os quase 417 mil mortos pela doença.