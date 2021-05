A MadeiraMadeira, considera uma empresas unicórnio, está com 398 vagas de emprego abertas para várias cidades do Brasil.

Há muitas oportunidades na área de operações e na BulkyLog, braço logístico da empresa. Há ainda os seguintes cargos disponíveis: Analista Comercial, Analista de Facilities, Analista de Logística, Cientista de Dados, Especialista em Front End, Designer Gráfico, Consultor de Loja, entre outras oportunidades.

Procurando estágio? A MadeiraMadeira também tem vagas para esse nível nas áreas de Pessoas & Cultura, UX, Dados e Procurement.

Para mais detalhes sobre cada posição, bem como requisitos básicos, acesse o link. Lá também é possível fazer sua inscrição. Boa sorte!

Mais vagas

A TecBan, empresa é especialista em gerir o ciclo do dinheiro através de soluções correspondentes a autoatendimento e compartilhamento de banco, abriu vagas em emprego em São Paulo.

As oportunidades são para Especialista TI Desenvolvedor, Especialista Desempenho Operacional e Especialista em Comunicação.

Os interessados precisam ter inglês intermediário, nível superior concluído em uma das áreas pertinentes, como Engenharia, Ciência da Computação ou áreas afins. Além disso, é preciso ter experiência nos conhecimentos exigidos para cada uma das vagas.

Quem quiser se candidatar a uma das vagas pode acessar o site de inscrição, conferir as vagas, seus requisitos e cadastrar o currículo.

A Divibank, fintech localizada em São Paulo cujo objetivo é providenciar capital para PMEs e startups que anunciam no mundo online, também está oferecendo vagas. A empresa abriu 15 oportunidades e procura por dois executivos de vendas sênior, três pessoas pleno/sênior para o time de marketing, quatro engenheiros de software de todos os níveis (jr./pleno/sênior), um especialista sênior de crédito e dados e cinco pessoas para o time de finanças e operações (Finance & Biz Ops).

Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected]

A Contabilizei, por sua vez, está com mais de 70 vagas em aberto para São Paulo e Curitiba. Algumas possibilitam o modelo home office.

As vagas são diversas: desenvolvedor web, business analyst, aprendiz, coordenador de sistemas, de planejamento, contábil, inside sales e gerente de marketing de performance.

Para se candidatar, basta acesse o site.

Não para por aí. A Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios de RH de empresas com planos e benefícios de saúde, está com 12 vagas abertas. O modelo é o home office.

As chances são para Analista People Analytics, Analista de qualidade e treinamento CX, Designer de Produto, Especialista de marketing de Produto, Executivo de Vendas, Growth Hacker, Supervisor de Operações de Benefícios em faturamento, Supervisor de Operações de Benefícios em movimentação e UX Researcher.

Importante ressaltar que existem três vagas de engenheiros de software, uma focada em mulheres, outra focada em pessoas negras e a última focada em pessoas trans.

Para se candidatar, acesse o site.

Dicas de ouro para montar seu currículo

Reprodução

Na busca por uma oportunidade de recolocação ou mesmo pelo primeiro emprego, o ponto de partida é contar com bom currículo. Veja abaixo a estrutura de um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.