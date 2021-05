A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ontem que Bruxelas está pronta para discutir uma proposta apoiada pelos Estados Unidos na quarta-feira para renunciar às patentes das vacinas contra a covid-19 como uma maneira de discutir a crise sanitária de modo “eficaz e pragmática”.

A postura da presidente do braço executivo da UE também foi seguida pelos líderes da Itália e França. O ministro italiano de Relações Exteriores, Luigi di Maio, disse ontem que o anúncio sobre os Estados Unidos apoiarem a quebra de patentes de vacinas contra a covid-19 é um “sinal muito importante” para o sistema internacional.

“Todos os Estados devem ter a mesma oportunidade, então é fundamental liberar a produção [de vacinas]”, reforçou Di Maio.

Na França, o apoio de Emmanuel Macron frente ao movimento dos EUA surpreendeu. O líder, que até então argumentava que uma renúncia das patentes desencoraja a inovação científica, recuou e afirmou estar “absolutamente a favor” da discussão que pode ampliar o acesso a imunizantes contra a covid-19 no mundo e, especificamente, para países em desenvolvimento. A mesma postura foi apoiada por Vladimir Putin, na Rússia.

Ativistas pró-vacina comemoraram os movimentos internacionais. No entanto, para que ocorra uma mudança na propriedade intelectual nas vacinas de covid-19 e elas sejam produzidas em mais locais, a decisão precisa ser acatada pela OMC (Organização Mundial do Comércio), que normalmente segue o consenso de economias como EUA, Reino Unido e UE.

Posicionamento brasileiro

O Brasil tem votado sistematicamente contra a quebra das patentes – o que até então era visto como uma manifestação de apoio ao ex-presidente americano Donald Trump. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, sinalizou que a postura brasileira pode não mudar. Para o chanceler, a suspensão de patentes não acelera a produção de vacinas, já que uma das maiores dificuldades para a fabricação atual é a falta de insumos. “O maior gargalo hoje, para o acesso a vacinas, são os limites materiais da capacidade de produção. E o fato é que as vacinas são quase impossíveis de copiar, a curto ou médio prazo, sem o apoio dos laboratórios que as desenvolveram”, afirmou o ministro.

Reposta das farmacêuticas

As empresas responsáveis pelo desenvolvimento dos imunizantes não se mostraram entusiasmadas pela novidade. Para a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas, a renúncia de vacinas não aumentará a fabricação global nem fornecerá soluções práticas. A indústria argumenta que as empresas já compartilham tecnologia com o mundo e que, se os países ricos não acumulassem as doses, a crise estaria “menos aguda”.